Житель Мурманска пытался разозлить сотрудников магазина

После того, как мурманчанина задержали и доставили в отделение полиции, выяснилось, что мужчина часто "развлекался" такими скандалами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

52-летний житель Мурманска попал в отделение полиции потому, что устроил скандал в магазине в Октябрьском округе. Там его задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли в торговую точку после того, как ее сотрудники нажали тревожную кнопку.

- В гипермаркете находился мужчина, который в отделе с алкогольной продукцией пытался вывести на конфликт персонал торговой точки, также мужчина провоцировал присутствующих покупателей, выражаясь в их адрес нецензурной бранью. Сотрудники гипермаркета попытались успокоить дебошира, однако он продолжал нарушать общественный порядок, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Мурманской области.

После того, как мурманчанина задержали и доставили в отделение полиции, выяснилось, что мужчина часто "развлекался" такими скандалами.

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