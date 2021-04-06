Мурманские рыбаки поймали в Баренцевом море малыша-ската

Скат отправился восвояси. Фото: скрин видео

3 апреля мурманских рыбаков ждал необычный улов - им попался на крючок скат-малыш. Плоский морской обитатель оказался настолько хорошеньким и милым, что его решили отпустить обратно в воду.

- Мы его осторожно сняли с крючка и выпустили. Это еще детеныш, фактически малыш. Был случайно пойман у Восточной оконечности острова Кильдин в Баренцевом море, - рассказал "КП" бывалый рыбак из Снежногорска Андрей Сохин.

По словам мужчины, скаты попадаются очень редко, так как снасть рассчитана исключительно на треску, пикшу и сайду. Скорее всего детеныш просто зацепился, проплывая мимо.

- Часто скаты попадаются на ярус, когда наживка лежит на дне. Рот у ската снизу, и он имеет возможность ее заглотить, - отметил наш собеседник.

В тот день у рыбаков был хороший клев. Правда, чуть позже приплыли дельфины и, решив полакомиться, разогнали всю мойву.

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