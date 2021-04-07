Мурманский переводчик попал в шорт-лист премии Норы Галь

Итоги премии подведут 27 апреля. Фото: vavilon.ru

5 апреля учредители премии Норы Галь объявили шорт-лист произведений, которые претендуют на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык. В их числе оказался перевод жителя Мурманска Павла Зайкова. Он работал над произведением американского писателя Лесли Эпстайна под названием "Язык птиц".

- Перевод Павла Зайкова опубликован в журнале "Иностранная литература" за 2020 год. Четыре переводчика из восьми попали в короткий список премии повторно, а мурманчанин - второй год подряд, - сообщили на официальном сайте премии.

В этом году различные журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии в общей сложности 63 перевода. Все переведенные сочинения относятся к литературе XX-XXI веков.

Среди соискателей награды были как известные специалисты, так и дебютанты, жители самых разных уголков нашей планеты. По итогам в короткий список премии вошли восемь переводов. Помимо нашего земляка там оказались представители из Москвы, Смоленска и Праги.

Итоги нынешнего сезона премии подведут 27 апреля - в день рождения Норы Галь. Из-за коронавируса объявление лауреата пройдет онлайн.

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