В Мурманской области зарегистрировали четырех кандидатов на выборы в Госдуму.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Осенью 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу. Напомним: в седьмом созыве работают два парламентария от Мурманской области - Алексей Веллер и Алексей Лященко.
На данный момент для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего формирования партийного списка "Единой России" на выборах в Госдуме от Мурманской области документы подали четыре человека: Артем Ермоленко (беспартийный), Татьяна Ершова (Мурманский одномандатный избирательный округ), Евгений Климов (Мурманский одномандатный избирательный округ), Татьяна Кусайко (Мурманский одномандатный избирательный округ).
Напомним: в Мурманской области осенью также состоятся выборы в региональную Думу. В этом году они пройдут по новой схеме.
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