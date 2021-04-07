В Мурманской области зарегистрировали четырех кандидатов на выборы в Госдуму. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенью 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу. Напомним: в седьмом созыве работают два парламентария от Мурманской области - Алексей Веллер и Алексей Лященко.

На данный момент для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего формирования партийного списка "Единой России" на выборах в Госдуме от Мурманской области документы подали четыре человека: Артем Ермоленко (беспартийный), Татьяна Ершова (Мурманский одномандатный избирательный округ), Евгений Климов (Мурманский одномандатный избирательный округ), Татьяна Кусайко (Мурманский одномандатный избирательный округ).

Напомним: в Мурманской области осенью также состоятся выборы в региональную Думу. В этом году они пройдут по новой схеме.

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