В Мурманской области утвердили новую схему избирательных округов

По данным избиркома на 1 января, в Мурманской области 581159 избирателей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2021 года выборы в Мурманскую областную Думу пройдут по новой схеме. Отличие от прежних лет - станет больше одномандатников. Из-за этого избиркому региона пришлось перенарезать избирательные округа, которые были определены в 2016 году.

Теперь 22 депутата будут избираться по одномандатным округам, а 10 – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов за списки кандидатов от партий.

По данным избиркома на 1 января, в Мурманской области 581159 избирателей, при этом средняя норма представительства на округ составляет 26417 человек. От этого числа и отталкивались, когда нарезали округа.

- Так как особенность нашего региона – разная плотность населения, нам пришлось изменить схему по муниципалитетам, - уточнил председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов. – Но для удобства границы действующих избирательных участков были сохранены.

Единственный округ, который остался прежним - Печенгский, в нем живет 24948 избирателей. А вот в ЗАТО Александровск – 201 тысяча избирателей, поэтому его пришлось делить. Видяевский избирательный округ создается из присоединения Видяево, Гаджиево к Заозерску. Александровский избирательный округ образуется из Полярного, Снежногорска, Оленьей Губы без Килпъявра, Междуречья и части Мурманска.

Мурманск, к слову, - это свыше 203 тысяч избирателей, поэтому этот пирог разрезали на семь округов, часть территорий присоединили к «соседям». Так, часть мурманских избирателей теперь относятся к Кольскому округу, куда вошли Кола, Мурмаши, Верхнетуломский и Тулома. Еще часть мурманчан будут голосовать вместе с жителями Молочного, Кильдинстроя, Териберки, Туманного и даже Североморска.

Флотская столица, к слову, второй город после Мурманска по числу тех, кто может голосовать, поэтому ее тоже раздробили на три части. Оленегорск объединили с Пушным – Оленегорский избирательный округ, Кировск с частью Апатитов – Апатитский округ, еще часть Апатитов с Полярными Зорями – Полярнозоринский избирательный округ, из Мончегорска создается Мончегорский округ, а также часть города металлургов относят к Ковдору – Ковдорский избирательный округ. Кандалакшский округ – это часть Кандалакши с Ковдором, а Ловозерский – часть Кандалакши, Зареченская, Зеленоборского, Алакуртти, Островного, Ловозерского и Терского районов.

- Для избирателей в плане голосования ничего не изменится: они будут приходить на привычные избирательные участки, - отметил Антон Богомолов.

Новая схема округов вызвала у некоторых депутатов негодование, ведь многие привыкли ориентироваться на территории, где работают не первый год, а теперь придется стать «колонизаторами», например, мурманчанам – познакомиться с военнослужащими. Некоторые парламентарии отказались поддерживать принятую «Единой Россией» схему.

Так, Андрей Чернев сказал, что принял сложное решение – выйти из состава «Единой России», заявление он написал утром 18 марта. Представитель «Справедливой России» Александр Макаревич назвал избирком «франкенштейном, который через мясорубку пропустил муниципалитеты», и призвал председателя подать в отставку. У депутатов не было объяснения, зачем нужно дробить ЗАТО, делать салат из городов, которые и рядом-то не расположены (например, Мурманск и ЗАТО Александровск, Североморск и Кольский район).

Выступления представителей фракций (слово дали всем) в какие-то минуты были такими жаркими, что даже не обошлось без выключенного микрофона. Так, лидеру фракции КПРФ Геннадию Степахно пришлось говорить уже без усиления голоса. Он призвал прокуратуру проверить работу избиркома по новой схеме. Однако проверки не будет.

- Прокуратура не может протестовать. Соблюдено равенство по числу избирателей с допустимым отклонением, соблюдено образование округов по границам. Сказать, что данная схема не соответствует законодательству, мы не можем, - сообщил представитель надзорного ведомства, присутствовавший на заседании.

Парировал депутатам на обвинение, что новая схема округов создана для того, чтобы продвинуть на выборах конкретные кандидатуры, и Антон Богомолов:

- Нет никакой подковерной работы при нарезке, прошу всех успокоиться.

В представленной схеме не увидели ничего криминального и некоторые парламентарии. Но вопросы у них возникли к другим моментам.

- Недавно я принимал участие в комичной конференции по суетологии. Так вот сейчас это суета. Может, мы - дураки, но мы не понимаем, в чем проблема. Я прошел по списку, у меня своего округа нет, ко мне обращаются избиратели со всей области. Да, ряд депутатов привязан к округу. Главная проблема не в схеме, а в том, что изменили структуру выборов, - это основной риск. Оппозиции предлагаю напрячься и понять, какие будут риски, какой доступ к СМИ, думаю, его не будет. Многие избиратели не знают, кто их депутаты по округу, - поделился своими соображениями лидер фракции ЛДПР Максим Белов.

Геннадий Степахно предложил вернуть вопрос по нарезке округов на доработку, но коллеги по региональному парламенту его не поддержали. Большинством голосов новая схема была одобрена.

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