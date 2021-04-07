Всего в регионе в обороте находится 1,7 миллиона банковских карт, в 2020 году их количество увеличилось на 4,8%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области стали чаще пользоваться банковскими картами. Об этом сообщили в отделении Банка России по Мурманской области.

Всего в регионе в обороте находится 1,7 миллиона банковских карт, в 2020 году их количество увеличилось на 4,8%. Не трудно посчитать, что каждый северяне в среднем владеет хотя бы двумя пластиковыми средствами для платежей. К слову, в Заполярье работает свыше тысячи банкоматов и 20,3 тысячи электронных терминалов,

- В 2020 году на территории Мурманской области было проведено 176,2 миллиона операций с использованием платежных карт, из них 162,3 миллиона – по оплате товаров и услуг, 13,9 млн – по получению наличных. При этом на безналичные транзакции по оплате товаров и услуг пришлось 92,1%, в 2019 году этот показатель составлял 89,7%, - сообщили в региональном отделении Центробанка.

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