В апреле и мае будут перекрыты участки федеральной трассы Р-21 "Кола"

Движение ограничат 8 апреля и 8 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На федеральной автодороге Р-21 "Кола" временно перекроют движение. Как сообщает Упрдор "Кола", сначала участок трассы будет закрыт 8 апреля.

- С 14.00 до 16.00 на участке капитального ремонта автомобильной дороги Р-21 «Кола» в районе 1080-1090 километра, будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ, - сообщили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах, где идут работы.

Кроме того, другой участок трассы перекроют 8 мая. Это будет связано с проведением мероприятий по случаю празднования Дня Победы на мемориальном комплексе "Долина Славы". Движение будет закрыто для всех видов транспорта на участке с 1456 по 1458 километр с 10.00 до 16.00. Для грузового транспорта также на участке с 1429 по 1471 километр с 8.00 до 18.00 часов.

Пока действуют ограничения, движение будет организовано по маршруту: Мурманск - Кола - Верхнетуломский - 131 километр автодороги «Лотта» - Приречный - Никель - 1547 километр «Кола».

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