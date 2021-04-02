С 5 апреля дорогу на Североморск закроют на четыре дня

Дорога будет закрыта утром. Фото: Олег ФИЛОНОК

Попасть во флотскую столицу на следующей неделе будет не так просто. Дорогу туда закроют на несколько дней. К счастью для автомобилистов, ограничение будет действовать только в утренние часы.

- С 5 по 8 апреля включительно на федеральной автодороге Р-21 "Кола", подъезд к городу Североморск (километр 14+297 - километр 19+027) будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта с 10.00 до 12.00. Это связано с проведением взрывных работ, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителям стоит учитывать эти дорожные запреты, чтобы спланировать свою поездку заранее.

Узнать о состоянии дорог Мурманской области можно на официальном сайте «Мурманскавтодора». Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе учреждения по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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