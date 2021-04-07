В Апатитах 15-летний подросток провел полчаса в колодце и получил переохлаждение

Молодой человек провел в колодце около получаса. Фото: "Дважды два"

4 апреля у юного жителя Апатитов выдалась опасная прогулка, которая ему явно запомнится надолго. 15-летний подросток угодил в канализационный люк рядом со зданием бывшего радиозавода. Без спасателей тут не обошлось.

- Вечером оперативному дежурному поступила информация по системе "112" о том, что подросток провалился в канализационный колодец. Об этом сообщил по телефону друг молодого человека. На место выехала дежурная смена спасателей, которые с применением штурмовой лестницы достали юношу и передали сотрудникам скорой помощи. У пострадавшего диагностировали переохлаждение - парень провел в колодце около получаса. Сейчас ведется работа по установлению правообладателя люка. Теперь он, как и близлежащие люки, огорожены, - рассказал "КП" руководитель Службы гражданской защиты в Апатитах Александр Биркозов.

Как он пояснил, металлические крышки от люков часто крадут и сдают на металлолом. Поэтому люки остаются открытыми и тем самым превращаются в ловушки. Вскрывается это только когда сходит снег.

- По заявлениям граждан принимаем меры по ограждению таких колодцев. Если колодцы муниципальные, то этим занимается Управление городского хозяйства. На новых люках уже полипропиленовые крышки стоят, никто их не трогает, - отметил он.

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