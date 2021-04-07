Пьяный житель Мурмашей прокатил инспектора ДПС на капоте

Мужчина поехал с инспектором ДПС на капоте.
Каких только нарушений не собрал житель Мурмашей, для которого правила ПДД - пустой звук.
В конце января этого года он сел за руль пьяным, а также без прав. Его странное вождение заметили сотрудники ДПС. В одном из дворов водителя остановили для проверки и медицинского освидетельствования. Только вот мужчина была против.
- Он решил скрыться от полицейского и поехал, совершив при этом наезд на инспектора ДПС, после чего продолжил движение с потерпевшим на капоте автомобиля, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
В отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Протрезвев, свою вину он отрицать не стал. Да и суд был к нему милостив: решил прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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