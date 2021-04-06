Школе №31 в Мурманске присвоят имя Льва Журина

Льва Васильевича Журина нет с нами почти год. Фото: правительство Мурманской области

Скоро будет год, как с нами нет Льва Васильевича Журина: почетный житель Мурманска и Мурманской области, ветеран Великой Отечественной войны, поисковик ушел из жизни между двумя знаменательными датами - Днем Победы и Днем памяти и скорби.

Память Льва Васильевича хотят увековечить в виде бюста, деньги в областном бюджете уже запланированы. Но и это не все. Школа №31 в Мурманске будет носить его имя. С такой инициативой выступил глава администрации города-героя Евгений Никора.

– Мы с коллегами обсудили юридические вопросы, связанные, с организацией мероприятий по присвоению имени ветерана нашей школе. Эта идея возникла неслучайно. Лев Журин был частым гостем в мурманской школе №31. Его связывали теплые дружеские отношения с коллективом и учащимися. Юнармейцы учебного заведения часто навещали Льва Васильевича и его семью, – прокомментировал Евгений Никора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мемориальную доску Ивану Ушакову в Мурманске обновят, но не сразу. Горсовет не стал пока рассматривать этот вопрос до оформления документов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru