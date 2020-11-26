Бюджет Мурманской области 2021: деньги нашли на ремонт ДК моряков и бюст Льва Журина

Ремонта фасада наконец дождался ДК моряков, на эту работу заложили 39,8 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области готовятся к принятию бюджета на 2021 году и плановый период до 2023 года. Как и прежде, он остается социально ориентированным. И, несмотря на пандемию, в нем заложены средства на разные сферы жизни, в том числе и культуру.

На нее выделили более 2 миллиардов рублей. В том числе 253,7 миллиона рублей на капитальный ремонт художественной и музыкальной школ в Мурманске, детской школы искусств в Гаджиево; 157 миллионов рублей - на реконструкцию драмтеатра, 72,7 миллиона рублей - на строительство культурно-досугового центра в Минькино.

Ремонта фасада наконец дождался ДК моряков, на эту работу заложили 39,8 миллиона рублей. Почти за 14 миллионов рублей в Мурманской областной научной библиотеке сделают лифт.

Также 21,3 миллиона рублей направят на важное для Мурманской области направление - увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В том числе 14,6 миллиона рублей - на благоустройство захоронений в Североморске и Заозерске, 5,4 миллиона рублей - на капитальный ремонт "Долины Славы". Помимо этого 1,3 миллиона рублей выделят на установку бюста ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Мурманска и Мурманской области Льва Журина.

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