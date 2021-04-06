Жителя Мурманска ждет суд за организацию клуба с азартными играми в Коле

Клуб накрыли правоохранители. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нелегальный "Лас-Вегас", который просуществовал несколько месяцев в Коле, накрылся медным тазом.

По данным следствия, 35-летний мурманчанин организовал в городе игровой клуб с азартными играми. Заведение располагалось в подсобке жилого дома. А как известно, в Мурманской области создание подобных игорных зон, где легко остаться без гроша в кармане, запрещено.

- Клуб работал с октября 2018 по январь 2019 года. Противоправную деятельность мурманчанина пресекли благодаря взаимодействию с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

На данный момент расследование уголовного дела по части 1 статьи 171.2 УК РФ в отношении жителя Мурманска завершено. Свою мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатору клуба грозит до 2 лет лишения свободы.

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