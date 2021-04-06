Объявляется прием заявок на конкурс «Парад чудомобилей»

Авторы самых интересных работ получат призы от наших спонсоров. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

День Победы все ближе. В прошлом году Парад Победы из-за коронавируса пришлось перенести на июнь, но в этом году он состоится 9 мая. И в этот же день в парке у Семеновского озера в Мурманске состоится праздник, а также творческий конкурс от «Комсомольской правды»-Мурманск» «Парад чудомобилей».

Правила участия просты: оформите летние детские средства передвижения – коляску, велосипед, самокат и другие – в военной тематике, приходите на наше мероприятие, чтобы жюри и зрители смогли оценить полет вашей фантазии. Авторы самых интересных работ получат призы от наших спонсоров, также по итогам конкурса будет сделан репортаж и фотоотчет.

Для участия в «Параде чудомобилей» присылайте свои заявки на почту konkurskpvv@gmail.com до 7 мая 2021 года. Обязательно укажите в письме ФИО, контактный телефон и название работы/команды.

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