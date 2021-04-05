Мурманск вошел в тройку городов Северо-Запада по дороговизне бензина

Литр бензина в Мурманске стоит 49,05 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кусачие цены на бензин автомобилистов совсем не радуют. Однако как показала статистика, в Мурманске стоимость топлива для машин слегка подешевела. Такой вывод сделал Росстат, когда провел мониторинг производства нефтепродуктов за неделю (с 22 по 28 марта) и потребительских цен на них.

- Рост цен на автомобильный бензин отмечен в 67 центрах субъектов России. Более всего он подорожал в Магадане – на 1,6%, Кызыле и Симферополе – на 0,7%. В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в Мурманске – на 0,1%, - сообщили в статистическом ведомстве.

По данным на 29 марта, литр бензина в заполярной столице стоит 49,05 рублей. Из городов Северо-Запада дороже топливо обходится только Нарьян-Маре (49,09 рублей) и Калининграде (50,02 рублей).

К слову, дешевле всего заправить автомобиль будет в Барнауле - 43,36 рублей за литр. Или в Кургане - 44,5 рублей.

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