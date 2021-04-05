В Мурманской области объявили штормовое предупреждение

В Мурманской области становится все теплее, воздух будет прогреваться уже до +6. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весна в Мурманской области - подруга суровая, часто с характером как у старшей сестры - зимы. Вот и сейчас синоптики объявили штормовое предупреждение.

С пяти вечера 5 апреля на юге побережья Норвегии начнет усиливать северо-западный ветер, в порывах он будет достигать 30-32 м/с. Непогода у соседей сохранится ориентировочно до 10.00 - 13.00 6 апреля. А потом ветер доберется и до нас.

- 6 апреля 2021 года в период 5.00 до 9.00 на западе Баренцева моря и севере побережья Норвегии ожидается северо-восточный ветер 30-32 м/с, высота волны 8-9 метров. Сохранится до 00.00 -3.00 7 апреля, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Зато в Мурманской области становится все теплее, воздух будет прогреваться уже до +6.

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