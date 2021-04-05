Житель Оленегорска пытался разнять двух дерущихся женщин и сам попал в больницу

С травмой головы мужчина уехал в больницу, а уже врачи сообщили об этом в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН

46-летний житель Оленегорска хотел поступить как джентльмен, но его благородный поступок закончился для него больницей.

Мужчина стал свидетелем драки двух женщин у подъезда одного из домов на улице Кирова. Дело было ночью, стоял шум и гам. Северян подошел к женщинам и попытался их разнять, но тут появился четвертый участник - приятель одной из дам. Он не оценил благородный порыв оленегорца, стал крыть его матом. А потом, услышав в свой адрес резкие высказывания, схватил с земли палку и начал бить оппонента по голове.

С травмой головы мужчина уехал в больницу, а уже врачи сообщили об этом в полицию.

- Участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Оленегорский» был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, 1987 года рождения. Как пояснил оленегорец, причиной нападения на потерпевшего, стала личная неприязнь, - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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