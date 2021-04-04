Пассажир поезда "Санкт-Петербург-Мурманск" упал с верхней полки и отсудил 100 тысяч рублей

Мужчина выпил и упал с верхней полки. Фото: Андрей МИНАЕВ

Упасть с верхней полки в поезде - страх многих пассажиров. В июле 2015 году один из пассажиров состава №22 "Санкт-Петербург-Мурманск" улетел вниз. И обратился в суд с иском к АО "Федеральной пассажирской компании", так как после случившегося получил проблемы со здоровьем: посттравматическую невропатию лучевого нерва, деформацию ребра.

Сразу после случившегося был составлен акт, в котором указали, что пассажир на момент случившегося был пьян и упал, когда слезал с полки.

- Ответчика ссылалась на отсутствие вины перевозчика, так как в момент падения истец находился в состоянии алкогольного опьянения. Между тем данное обстоятельство каким-либо медицинским заключением и иными доказательствами не подтверждено. Истец не оспаривал, что в поезде употреблял пиво, однако само по себе это обстоятельство не может свидетельствовать о нахождении истца в состоянии алкогольного опьянения. С актом о несчастном случае истец ознакомлен не был. Из объяснений истца следует, что он проснулся ночью из-за того, что упал с полки. Какие-либо доказательства тому, что причиной падения истца с полки явился факт употребления пива, материалы дела не содержат, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоги "Федеральной пассажирской компании" должна будет выплатить мужчине 100 тысяч рублей.

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