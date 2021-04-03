Телефонные мошенники обманули жителей Апатитов почти на полмиллиона рублей

По факту мошенничеств возбуждены уголовные дела. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трех жителей Апатитов обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками банков. Так, 24-летнюю девушку уверяли в том, что с ее счета была попытка списать деньги, и чтобы сохранить остальные средства ей нужно перевести их на страховой счет банка. Северянку не остановило даже то, что для перевода 140 тысяч ей потребовалось совершить 10 операций через банкомат путем перевода на телефонные номера.

Другой жертвой стал 52-летний мужчина. Он искал варианты наиболее подходящих кредитов и оставил свои данные на сайте-агрегаторе. После чего с ним связались из кредитной организации и попросили подтвердить его платежеспособность для окончательного оформления кредита. Для этого жертва мошенников перевела им 70 тысяч рублей, который и пропали в неизвестности.

Обманули также 68-летнюю апатитчанку. Ее запугали тем, что с ее счета пытаются списать деньги, поэтому она должна передать все данные и коды безопасности специалисту.

- После чего со счета пожилой женщины были похищены денежные средства в сумме 229 тысяч рублей. Общая сумма потерянных денег у пострадавших превысила 440 тысяч рублей. В настоящее время по данным фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Мурманской области.

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