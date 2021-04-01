33-летний житель Кировска набрал кредитов и перевел мошенникам 2 миллиона рублей

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

33-летний житель Кировска попался на удочку телефонных мошенников, подарив им крупную сумму денег.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы предотвратить это, кировчанину нужно срочно оформить кредит на свое имя и перевести все деньги на безопасный счет банка. Тот поверил и оформил через интернет-сайт банка кредит на сумму 950 тысяч рублей. Затем он обналичил всю сумму и перевел на ранее продиктованные номера телефонов.

- Позже «сотрудник банка» пояснил, что мошеннические действия на счете северянина не прекратились, и что надо снова взять кредит и отправить деньги на безопасный счет, что и сделал доверчивый мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Позже житель Кировска осознал, что стал жертвой обмана. Как выяснилось, мужчина совершил 122 операции по переводу денег на 36 мобильных номеров. Общая сумма ущерба составила 1,9 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено и расследуются уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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