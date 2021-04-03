В Лапландском заповеднике стадо диких северных оленей попало на видео

На территории Лапландского заповедника живет около 800 особей оленей. Фото: скрин видео

В фотоловушку Лапландского природного заповедника попало стадо северных оленей. Животные рядком бегут в сторону озера. Среди них есть и беременные самки, которые должны принести потомство в конце мая - начале июня. Как рассказал "КП" зоолог и научный сотрудник заповедника Алексей Гилязов, для специалистов такие кадры являются важными.

- Это стадо уже почти не боится меня. Бывало, в метрах 15-20 от меня стоит и смотрит. В прошлом году снег глубокий был - олени недоедали, ребра у них торчали. А в этом году почти в два раза меньше снега и они откормленные хотят, - отметил Алексей Гилязов. - По таким кадрам, где сразу есть большое количество оленей, можно оценить численность оленей, их здоровье.

На территории Лапландского заповедника сейчас живет около 800 особей оленей. Северный олень с недавних пор включен в Красную книгу, поэтому охота не него запрещена.

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