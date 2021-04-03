Житель Мурманска может лишиться водительских прав за превышение скорости в два раза

Мурманчанин превысил установленную скорость на 76 км/ч. Фото: vk.com/gibddkareliya

Все помнят гонщика Даниэля из французского фильма "Такси". Он умело рассекал по трассам и полицейским было за ним не угнаться. Однако в реальной жизни такие гонки могут легко обернуться трагедией. При этом сколько водителей не предупреждай, они все равно давят педаль газа в пол.

Так, 1 апреля в Лоухском районе Карелии автоинспекторы зафиксировали превышение скорости. К счастью, аварии не случилось, но за нарушение 28-летнему водителю может грозить крупный штраф или лишение водительского удостоверения.

- Житель Мурманска, управляя автомобилем Toyota, превысил установленную скорость на 76 км/ч. Скорость его автомобиля составила 146 км/ч при максимально разрешенной 70км/ч (в зоне действия знака "Ограничение максимальной скорости" ), - сообщили в ГИБДД Республики Карелии.

Госавтоиспекторы призывают водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и элементарным здравым смыслом, не превышать установленную скорость движения и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей.

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