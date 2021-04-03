Смертельное ДТП в Мурманске: водитель Hyundai врезался в автомобиль ППС и погиб

Авария произошла в центре города. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Ночь 3 апреля стала роковой и последней для водителя Hyundai в Мурманске. На полном ходу он врезался в полицейский "УАЗ" в центре города.

- Около 03.00 на улице Коминтерна, 1 водитель автомобиля Hyundai при движении со стороны улицы Комсомольской по неустановленной причине не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем ППС. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб. На месте работает следственно-оперативная группа. В полиции назначена служебная проверка, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как отмечают местные жители в паблике "Мурманск ДТП ЧП", на счету у этой иномарки числится 6 ДТП и на машину наложено 26 арестов. Так ли это или нет, еще предстоит разобраться правоохранителям.

Напомним: в Мурманске в ДТП пострадал пассажир такси. В Renault врезался сзади BMW.

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