В Мурманске специалисты учились техникам интегративных переговоров

Главной темой семинара стали интегративные переговоры как эффективный способ урегулирования конфликтов.

29-30 марта в Мурманске на базе Социального центра – SOS Мурманск в рамках проекта «SOS - ДРАЙВЕР», получившего грантовую поддержку от Фонда-оператора президентских грантов, состоялся обучающий семинар по технологиям работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. В том числе, воспитывающими несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и семьями, где родители были в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы. Мероприятие называлось «Коммуникация в переговорах и конфликте. Техники интегративных переговоров в работе с несовершеннолетними, молодежью и членами их семей».

Ведущими семинара стали кандидат психологических наук, медиатор, руководитель Центра урегулирования конфликтов Санкт-Петербургского ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Михаил Сергеевич Бриль и медиатор-тренер, начальник Службы медиации Санкт-Петербургского ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Станислава Олеговна Пегашова. Участие в семинаре приняли 28 человек, в числе которых были специалисты Социального центра – SOS Мурманск, государственных учреждений образования и социальной защиты населения, УФСИН и НКО Мурманской области, непосредственно работающие с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие называлось «Коммуникация в переговорах и конфликте. Техники интегративных переговоров в работе с несовершеннолетними, молодежью и членами их семей».

Главной темой семинара стали интегративные переговоры как эффективный способ урегулирования конфликтов. В рамках семинара участники рассматривали различные технологии работы, приобретали навыки решения конкретных задач, анализировали причины возникновения конфликтов, а также способы их урегулирования. Отличительной особенностью семинара была ориентированность на практику. Семинар проходил в виде тренинга с включением теории и большим количеством практических работ и групповых заданий.

Важной частью семинара стали упражнения, в рамках которых участники отрабатывали приобретённые знания по ведению интегративных переговоров в различных конфликтных ситуациях на практике, проводили анализ ошибок и отмечали успешные моменты.

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