Погода в Мурманске и области на 3,4 апреля 2021 года: до -13 градусов, снег

Погода будет прохладной. Фото: правительство МО

Высокое безоблачное небо в перерывах между снегом - это залог не только прохладных дней, но и солнечной погоды. Синоптики обещают нам похолодание ночью и плюсовую температуру днем в Мурманской области на ближайшие выходные.

- 3 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха ночью понизится до -2-8 градусов, при прояснениях до -13. Днем воздух прогреется до +1+5 градусов, - сообщили в мурманском УГМС.

4 и 5 апреля погоду нашего региона будет определять восточная периферия глубокого циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.

Напомним: негласные коллеги синоптиков из группы «Погода в Мурманске» традиционно порадовали своих читателей на первое апреля статьей про возможные землетрясения в области.

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