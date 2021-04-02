В Североморске микрорайон Кортик будут отапливать углем

Расходы сократятся на 40 миллионов рублей в год. Фото: правительство МО

В Североморске удаленный микрорайон Кортик будут отапливать углем. Сейчас этот микрорайон отапливается флотским мазутом. Что и дорого и неудобно, и мощность старой котельной не вся используется, и теплопотери на сетях большие. Многие жители жаловались на отопление домах.

Сейчас запланировано поставить модульную угольную котельную и заменить центральные сети в этом районе. Предполагается, что угольной пыли от котельной не будет, поэтому ее согласовали, как экологичную. Реализовывать проект будет АО «Мурманэнергосбыт». Объем инвестиций составил более 60 миллионов рублей.

- Я думаю, что эта котельная в ближайшее время запустится и, соответственно, хотя бы в этом небольшом микрорайоне мы уйдем от флотского мазута, что позволит нам снизить затраты на теплоснабжение, - сообщил Алексей Лыженков, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Котельную планировали запустить еще в начале 2021 года, но сроки введения в эксплуатацию сдвинулись на начало отопительного сезона. По предварительным оценкам, расходы предприятия на производство тепловой энергии сократятся на 40 миллионов рублей в год. За этим потянутся и сокращения расходов областного бюджета на субсидии. Поскольку тариф на отопление у нас единый, снижения для жителей микрорайона Кортик стоимости тепла не ожидается. Будем ждать хотя бы улучшения качества.

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