Северяне шутят: Над Княжегубским водохранилищем потерпел крушение НЛО

Северяне отнеслись к шутке благосклонно. К концу рабочей недели все-таки хочется выдохнуть и расслабиться. Фото: vk.com/zelenoborskiy

На календаре - 1 апреля. Есть и серьезные темы, например, в России вступает в силу ряд законов, а есть и место шуткам. Паблики в "ВКонтакте" Мурманской области не дают скучать подписчикам. Например, в группе "гп.Зеленоборский" плодом фантазии стали инопланетяне.

- Над Княжегубским водохранилищем потерпел крушение НЛО. При ударе о землю аппарат разгерметизировался, и удалось увидеть в нем два предмета, похожих на жареные котлетки. Видимо, при прохождении в плотных слоях атмосферы аппарат нагрелся, и его обитатели слегка поджарились. Однако вскоре как-то им удалось отремонтироваться, и НЛО взмыл вверх и буквально растворился в воздухе. Откуда они взялись? С Луны свалились? - пишут в паблике.

Северяне отнеслись к шутке благосклонно. К концу рабочей недели все-таки хочется выдохнуть и расслабиться.

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