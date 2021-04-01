Коронавирус за сутки забрал жизни четырех северян.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 апреля 2021 года составило 1084 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки коронавирус унес жизни еще 4 человек. Напомним: за весь март не было дней без летальных исходов от ковида. Может, апрель нас порадует больше?
Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 49139 человек, 71 из них узнало положительном тесте за последние 24 часа. Ситуация с ковидом заметно улучшилась за последние месяцы.
Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+33, всего 24241), Североморск (+7, всего 4519) и Кандалакшский район (+5, всего 3421).
Выздоровели и вернулись к обычной жизни 46985 пациентов, а на лечении с ковидом остаются 1070 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нулевой пациент с коронавирусом в Мурманской области: «Врачи сделали все возможное, чтобы со мной было все хорошо». Александр Гаас в эксклюзивном интервью "КП"-Мурманск" рассказал, как его лечили в Мурманске (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru