Коронавирус за сутки забрал жизни четырех северян. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 апреля 2021 года составило 1084 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки коронавирус унес жизни еще 4 человек. Напомним: за весь март не было дней без летальных исходов от ковида. Может, апрель нас порадует больше?

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 49139 человек, 71 из них узнало положительном тесте за последние 24 часа. Ситуация с ковидом заметно улучшилась за последние месяцы.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+33, всего 24241), Североморск (+7, всего 4519) и Кандалакшский район (+5, всего 3421).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 46985 пациентов, а на лечении с ковидом остаются 1070 человек.

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