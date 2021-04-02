Незарегистрированным маломерным судам разрешили плавание в акватории Мурманского порта

ГИМС напоминает, что для подключения этой опции необходимо соблюсти ряд бюрократических процедур. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГУ МЧС России по Мурманской области сообщило, что с 1 апреля возобновляется плавание незарегистрированных маломерных судов в акватории Мурманского морского порта. С 1 ноября месяца эта опция распоряжением капитана Морского порта Мурманск была запрещена для незарегистрированных маломерных судов по климатическим особенностям по 31 марта 2021.

- Маломерные суда, не подлежащие регистрации, это суда массой до 200 килограммов и мощностью двигателя до 8 кВт включительно, - пояснили редакции «КП» в центре Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Мурманской области, - если судно такого плана было зарегистрировано, то оно могло плавать на протяжении зимнего периода. В связи с тем, что действие распоряжение закончилось 3 марта, с первого апреля такая возможность для незарегистрированных судов снова открылась.

Однако ГИМС напоминает, что для подключения этой опции необходимо соблюсти ряд бюрократических процедур, а именно человек должен быть обучен управлять таким судном, для проверки госинспектору по маломерным судам необходимо представить права, судовой билет или его копию, заверенную в установленном порядке, и документ на право пользования судном при отсутствии на борту собственника или владельца судна.

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