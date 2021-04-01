Всероссийский конкурс технологических проектов Startup Tour впервые состоится в Мурманске

В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на поиск перспективных инновационных проектов и развитие в регионах технологического предпринимательства, впервые за 10 лет проходит онлайн. Фото: Startup Tour

Всероссийский Startup Tour 2021 пройдет 30 апреля в Мурманске. До 16 апреля на сайте startup-tour.ru идет прием заявок на участие в конкурсе технологических проектов. Финалисты конкурса получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на поиск перспективных инновационных проектов и развитие в регионах технологического предпринимательства, впервые за 10 лет проходит онлайн. Конкурс и экспозиция стартапов, общение с потенциальными инвесторами, партнерами и заказчиками, менторские и экспертные сессии — все это ждет пользователей сайта startup-tour.ru. Мурманский этап Startup Tour 2021 станет финальным событием его программы.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Переведя в онлайн-формат конференцию Startup Village и форум «Открытые инновации», мы убедились, что он позволяет нам привлекать более широкий круг экспертов, спикеров, менторов и посетителей. Благодаря технологиям в этом году у участников Стартап-тура будет больше вариантов для коммуникаций и возможностей для нетворкинга из любой точки планеты».

Конкурс стартапов в рамках StartupTour2021 проводится по трем направлениям — информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Фото: Startup Tour

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В рамках панельной дискуссии на Startup Tour мы планируем обсудить цифровую трансформацию процессов государственного управления и контроля, которая должна увеличить их эффективность в регионе с суровым климатом. Кроме того, речь пойдет о применении высокотехнологичных решений при реализации крупнейших проектов в Арктической зоне РФ и о создании условий для развития в нашей области инновационных стартапов».

Startup Tour пройдет в Мурманской области впервые, до этого предприниматели из Мурманска, Апатит, Мончегорска заявляли проекты на конкурс в других городах. «ЭкоМурман» производит и продает ветрогенераторы, «ТехноЭколь» выпускает стройматериалы из переработанных кровель, «Кольская Ламинария» добывает водоросли, которые используются в косметологии и сфере общественного питания, — все эти мурманские компании ранее принимали участие в Startup Tour. Проект ветроэнергетической установки VETROX Arctic GE-50 от «ЭкоМурман» на Startup Tour 2017 в Архангельске занял третье место в индустриальном треке.

Конкурс стартапов в рамках StartupTour2021 проводится по трем направлениям — информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия, заявки принимаются до 16 апреля включительно.

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