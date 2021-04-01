В Коле предложенное название бассейна "Мореплаватель" не устроило комиссию

В итоговом шорт-листе «Мореплаватель» пропал, но появился «Гольфстрим», которого не было в предыдущем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коле подходит к концу строительство бассейна, и глава района Александр Лихолат объявил конкурс на лучше название для спортучреждения. В первую неделю пользователи предложили более 250 наименований. Комиссия выбрала десять самых примечательных, на ее взгляд, и предложила колянам проголосовать еще раз. Но что-то пошло не так.

- Во втором этапе конкурса приняло участие почти 1600 пользователей сети, однако в этот момент официальная группа ВК администрации Кольского района подверглась масштабной атаке ботов, которые ставили «лайки» за самые нелепые имена, - сообщается в официальной группе Кольского района.

Помимо этого в голосовании углядели представителей других регионов и фейковые страницы. Результаты администрация Кольского района обнулила и предложила проголосовать еще раз, оставив только пять вариантов.

В обнуленном голосовании наибольшее количество набрали варианты «Мореплаватель» и «АкваКола». За кадром остается вопрос почему «нелепые» названия вошли в десятку для голосования и почему «Мореплаватель» не устроил комиссию.

В итоговом шорт-листе «Мореплаватель» пропал, но появился «Гольфстрим», которого не было в предыдущем. Пользователи сети недоумевают: по их мнению, атака ботов здесь не причем, а причина в том, что название уже выбрали, и сейчас подгоняют под него голосование.

Окончательное голосование объявляется действующим с 1 апреля и продлится неделю. Опрос проводится на проводится на официальной странице «ВК» администрации Кольского района.

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