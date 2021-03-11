Основные работы по строительству бассейна в Коле завершат к концу марта

Когда бассейн будет открыт, им смогут пользоваться все желающие.

Новый бассейн в Коле, на строительство которого выделили 257 миллионов рублей, скоро будет готов. 10 марта площадку спорткомплекса посетил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

- На 95% готов фасад – подрядчику осталось смонтировать козырьки и подсветку здания. Практически завершено благоустройство – не хватает только малых архитектурных форм, монтаж наружного освещения практически завершен. На 90% готовы основная и малая чаши бассейна – дело за финишным покрытием. Отделочные работы выполнены на 85%. Рабочие заканчивают установку дверей, монтаж декоративных панелей в вестибюле и отделку стен и потолков вспомогательных помещений. Отделка основного зала закончена на 95%. Завершена установка индивидуального теплового пункта, - сообщил министр на личной странице в соцсетях.

После 15 марта спорткомплекс подключат к электроснабжению. Основные строительно-монтажные работы должны завершиться до конца марта.

Когда бассейн будет открыт, им смогут пользоваться все желающие, а некоторым категориям северян сделают скидки.

Сейчас жителям Колы предлагается выбрать название для спортивно-оздоровительного объекта. Предложить свой вариант можно в группе администрации Кольского района.

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