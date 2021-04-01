Житель Зеленоборского украл обогреватель администрации поселка и пытался убежать с ним от очевидцев

Мужчине назначили условный срок. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Житель Зеленоборского, видимо, очень замерз, а потому решил украсть пару обогревателей. Но погреться ему так и не удалось.

Как установил суд, в конце октября 2020 года мужчина похитил электрический конвектор из подъезда дома на улице Мира. Имущество, стоимостью 2,8 тысяч рублей, принадлежало администрации поселка.

- Вернувшись, злоумышленник попытался украсть второй электрический конвектор, однако был застигнут жителями поселка и при попытке скрыться с похищенным имуществом остановлен на месте преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража" и части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ "Покушение на грабеж".

Суд признал любителя обогревателей виновным в совершении данных преступлений и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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