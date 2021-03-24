Житель Кандалакши украл 100 метров кабеля из подвала дома и оставил жителей без Интернета

Северянину грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Дмитрий БРУШКО

Недавно жители одного из домов в Кандалакше остались без Интернета. И дело было совсем не в том, что электричество отключили или у провайдера неполадки. Проблема крылась в украденном кабеле.

Так, в полицию Кандалакшского района обратился представитель телекоммуникационной компании. Он рассказал, что из подвала жилого дома кто-то похитил 100 метров кабеля, принадлежащего организации. Предприятию причинен ущерб более чем на 15 тысяч рублей, а у жильцов здания пропали Интернет и телефонная связь.

Полицейским удалось найти злоумышленника - его доставили в отдел полиции.

- Неработающий ранее судимый 30-летний мужчина дал признательные показания. Он рассказал правоохранителям, что днем проходил мимо дома и увидел, что дверь подвала не заперта на замок. Ночью он вернулся, вооружившись кусачками, проник в подвал и срезал кабель, который позже обработал и сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 215.2 УК РФ "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения из корыстных или хулиганских побуждений". Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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