Жителя Оленегорска ждет суд за разбитую голову неприятеля

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Оленегорска расправился с неприятелем, за что его ждет суд. Как установило следствие, ночью 2 января прошлого года мужчина увидел около магазина «Метелица» знакомого, к которому испытывал личную неприязнь. Северянин не сдержал свой гнев и, будучи подшофе, сильно избил его.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 8 ударов обутыми ногами по голове, а также кулаками, тем самым причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении жесткого оленегорца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором города в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления мужчину может ожидать до 8 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска вонзил в спину нож своему неприятелю. Теперь мужчину ждет суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru