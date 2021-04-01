В 2020 году в Мурманской области нашли работу 66 врачей

Минздрав Мурманской области продолжит реализацию мер социальной поддержки медицинских работников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании правительства Мурманской области министр здравоохранения Дмитрий Панычев сообщил о мерах поддержки медицинских работников, в том числе и тех, кто приезжает работать в Заполярье.

Напомним: в регионе реализуется программа «Земский доктор». В прошлом году на нее выделили 25 миллионов рублей: 4 врача-специалиста получили по 2 миллиона рублей, 16 врачей и фельдшер по миллиону рублей.

Минздрав Мурманской области продолжит реализацию мер социальной поддержки медицинских работников.

На 2021 год в рамках реализации проекта «Земский доктор» утверждена заявка на сумму 26 млн рублей. для трудоустройства 14 специалистов: 12 врачей и 2 фельдшеров. Все они получат единовременную компенсационную выплату.

Также в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета на единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья отдельным категориям медицинских работников. В 2020 году 66 врачей-специалистов нашли работу в Мурманской области, получив единовременную денежную выплату по 500 тысяч рублей и ежеквартальную по 15 тысяч рублей в течение первого года работы. Также трудоустроились 7 фельдшеров скорой медицинской помощи, которым выплатили единовременную денежную выплату по 300 тысяч рублей и ежеквартальную в 15 тысяч.

Помимо этого в регионе продлили действие «медицинской» ипотеки, когда 50% от первоначального взноса покрывается за счет бюджета. В 2020-м такой помощью воспользовались 25 работников.

В 2021 году минздрав сформировал заявки на 75 целевых мест по программам специалитета и 56 целевых мест по программам ординатуры.

- 26 наших целевиков, закончивших свое обучение в 2020 году, уже трудоустроены в подведомственные медицинские организации региона», – отменил Дмитрий Панычев. - Учитывая положительную практику при осуществлении работникам выплат за работу с COVID-19, Министерство здравоохранения РФ обратилось к Мурманской области с просьбой оказать содействие и принять участие в проекте по апробации модели новых систем оплаты труда медицинских работников в учреждениях здравоохранения различных типов в отдельных субъектах Российской Федерации. В настоящее время. Мурманская область осуществляет сотрудничество в вышеуказанном проекте.

Продолжаются ковидные выплаты. Всего на поощрение борющихся с пандемией выделили почти 1,8 миллиарда рублей, в том числе 950,8 миллиона рублей. - Учитывая положительную практику при осуществлении работникам выплат за работу с COVID-19, Министерство здравоохранения РФ обратилось к Мурманской области с просьбой оказать содействие и принять участие в проекте по апробации модели новых систем оплаты труда медицинских работников в учреждениях здравоохранения различных типов в отдельных субъектах Российской Федерации. В настоящее время Мурманская область осуществляет сотрудничество в вышеуказанном проекте, – сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

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