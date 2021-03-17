Андрей Чибис наградил 14 медработников за борьбу с коронавирусом

Губернатор наградил медработников, которые год боролись с коронавирусом. Фото: правительство Мурманской области

Пандемия коронавируса в Мурманской области длится уже год. Напомним: 16 марта 2020 года с подозрением на COVID-19 госпитализировали ирландского шахматиста Александра Гааса, а 19 марта пришло официальное подтверждение, что он стал нулевым пациентом в Заполярье.

Системе здравоохранения пришлось срочно перестраивать свою работу. За это время на борьбу с новой болезнью мобилизовали 7175 медработников. В годовщину пандемии губернатор Андрей Чибис посетил Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи, который стал одним из первых медицинских учреждений, перепрофилировавших работу, и наградил 14 его сотрудников. Это не только врачи, но и сотрудники скорой помощи, медсестры и другие.

- В этот день хочу поблагодарить всех тех, кто борется с коронавирусом, а также тех, кто им не занимается. За этот год на всех медицинских работников свалилась колоссальная нагрузка. Несмотря на пики, тяжелую ситуацию, они с задачами справились и продолжают справляться, – сообщил Андрей Чибис.

Как отметили в региональном минздраве, сегодня ресурсы Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи сосредоточены на проведении и организации вакцинации северян от COVID-19. Так, на базе учреждения уже привиты 5600 человек, из них 3990 полностью завершили вакцинацию.

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