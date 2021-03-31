Погода в Мурманске и области на 1 апреля 2021 года: мокрый снег, до +5 градусов

Погода будет прохладной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ко дню смеха небесная канцелярия не подготовила для жителей Мурманской области особых сюрпризов. Это и к лучшему, ведь нам и так хватает падений на скользких дорогах, слякоти и неугомонного ветра. Что поделаешь, издержки весны...

1 апреля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем от 0 до +5 градусов. Гололедица.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 1-2 апреля по Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха от 0 до +5. 3 апреля ночью ожидается понижение температуры воздуха до -2-8 градусов, а днем воздух прогреется до +1+6 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Собираясь на прогулку, лучше помнить о том, что нужно смотреть не только под ноги, но и наверх. С крыши может легко свалиться плохо лежащая глыба льда. На днях такой случай был в Коле.

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