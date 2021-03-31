В Мурманске пропала 39-летняя женщина, которая на три месяца не выходит на связь

Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске вновь пропадают люди. Так, тревогу забили родные и близкие 39-летней жительницы областного центра Натальи Каштановой. Женщина вот уже как три месяца не выходит на связь, ее местонахождение не известно с 15 января этого года.

Известно, что проживает северянка по адресу: Кольский проспект, 202.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Наталье Каштановой, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Остается надеяться, что с женщиной все в порядке. Часто бывает так, что пропавшие гостят где-нибудь у знакомых, и не осознают, что их вообще ищут. Но и без несчастных случаев тоже не обходится.

Напомним: в Мурманской области завершены поиски пропавшей мамы с двумя детьми. Евгению Клокову искали с 21 марта.

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