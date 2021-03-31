Коронавирус унес жизни четырех человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 марта 2021 года составило 1080 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки коронавирус унес жизни еще 4 человек. Напомним: за весь март не было дней без летальных исходов от ковида.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 49068 человек, 72 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Ситуация с ковидом стабилизировалась, число инфицированных каждый день не превышает 80.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+35, всего 24208), Североморск (+9, всего 4512) и Кандалакшский район (+5, всего 3416).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 46965 пациентов, на лечении с ковидом остаются 1023 человека.

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