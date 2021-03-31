В Мурманскую область привезут 2,5 тысячи доз вакцины "Спутник V"

Накануне в регион привезли еще 3 800 доз "Спутник V". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области получить прививку от коронавируса хотят многие, а потому вакцины стало на всех не хватать. Жителей региона записывают в лист ожидания и просят проявить терпение.

Но не все так плохо. С недавних пор поставки вакцины в нашу область возобновились. Так что заветный укол скоро можно будет получить.

- Накануне в регион привезли 3800 доз "Спутник V", в ближайшие дни поставят еще более 2500. Вакцина распределяется между прививочными пунктами области, - сообщили в оперативном штабе. - В 20 муниципалитетах работает 26 прививочных бригад. От коронавируса привилось более 30 тысяч северян. Мурманская область остается одним из лидеров по вакцинации в стране.

В первую очередь на прививку приглашают тех, кто прививочным календарем Минздрава России отнесен к первому уровню приоритета. Но в любом случае, все желающие будут привиты.

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