В Мурманске в поликлиниках обнаружился дефицит вакцин от коронавируса

Надо понимать, что вакцину завозят партиями, поэтому иногда надо подождать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вакцинация от COVID-19 - одна из самых обсуждаемых тем в интернете. Вот и вчера наш земляк Алексей Бакуменко поделился в соцсетях, что его очередь на вакцинацию пропала. А причина проста - в поликлинике закончились вакцины.

- Только что звонили из поликлиники. Сказали, что вакцина от COVID-19 закончилась, когда подвезут новую партию - неизвестно. Поставили меня в лист ожидания. Облом, - пишет Алексей Бакуменко.

Его подписчики сразу порекомендовали ему обратиться в Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи (бывший КВД). Мол, там вакцина есть, и все сделают. Редакция "КП" решила проверить, так ли это и, попробовала записаться на вакцинацию. Делать это решили через сайт Госуслуг, и для вакцинирования нам предложили несколько точек в городе.

В поликлинике на улице Шмидта, которую выбрали как близкую к дому, запись на ближайшие 14 дней не производится - нас вписали в лист ожидания. В КВД тоже конкретной даты не дали и внесли в лист ожидания. Все-таки из-за особенностей вакцины формируются группы по несколько человек. Поэтому когда набирается достаточно желающих, им предлагают выбрать удобное время.

- У нас нет данных, сколько продлится ожидание. С вами свяжутся, - пояснили в регистратуре КВД, - прививка делается бесплатно.

Надо понимать, что вакцину завозят партиями, поэтому иногда надо подождать.

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