Военнослужащие в Мурманской области за пьянство попали на гаупвахту

За первый квартал 2021 года Гаджиевский гарнизонный военный суд рассмотрел материалы 6 дел в отношении военнослужащих из Видяево и Гаджиево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первый квартал 2021 года Гаджиевский гарнизонный военный суд рассмотрел материалы 6 дел в отношении военнослужащих из Видяево и Гаджиево. В основном это дела о нахождении на месте службы в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники военной полиции выявили на службе несколько человек с признаками алкогольного опьянения, что и стало основанием для направления их в военную комендатуру и направления на медицинское освидетельствование.

- Виновность военнослужащих, помимо признания каждым в отдельности своей вины, подтверждалась составленными в отношении них протоколами о грубых дисциплинарных проступках, материалами разбирательства, в том числе письменными объяснениями очевидцев событий, а также актами медицинских освидетельствований, констатировавших наличие алкогольного опьянения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

При принятии решения судом учитывались и смягчающие обстоятельства, как малолетние дети и раскаяние в содеянном, но ко всем военнослужащим был применена крайняя мера наказания – дисциплинарный арест или гауптвахта.

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