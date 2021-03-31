Бизнесмены из Мурманска самовольно заняли земли минобороны РФ стоимостью 28 миллионов рублей

Освобождение земельных участков находится на контроле военной прокуратуры гарнизона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два предпринимателя из Мурманска самовольно "приватизировали" земли, которые принадлежат Министерству обороны России. О незаконных владениях бизнесменов узнали в военной прокуратуре Северного флота.

- Установлено, что в Мурманске два индивидуальных предпринимателя и коммерческая организация незаконно заняли земельные участки общей площадью свыше 6,1 тысяч квадратных метров кадастровой стоимостью более 28 миллионов рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Военной прокуратурой были возбуждены дела об административном правонарушении, по статье 7.1 КоАП "Самовольное занятие земельного участка". Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области назначило бизнесменам административные штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей.

Похоже, теперь северянам придется подыскать другое место для своей деятельности. Освобождение принадлежащих минобороны РФ земельных участков находится на контроле военной прокуратуры гарнизона.

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