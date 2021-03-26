Начальник котельной в Гаджиево и капитаны судна украли почти 450 тонн топлива

Северян признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник котельной №9 в Гаджиево вместе с капитанами нефтеналивного судна "Систраум" решили обогатиться на краденном топливе. Они знали, что котельная фактически потребляет меньше мазутного топлива, чем определено нормативами. В декабре 2017 года они вступили в преступный сговор, чтобы похитить горючее, а затем продать его.

- Согласно распределенным ролям они вносили в служебную документацию ложные сведения о завышенном потреблении котельной мазутного топлива и объемах его поставки, которую направляли в вышестоящий орган для оплаты. Затем они продавали сторонним покупателям образовавшиеся излишки и распределяли между собой полученную прибыль. По оценкам экспертов, с января 2018 года по май 2019 года подельники похитили более 447 тонн мазута общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей, - сообщили в ВСУ Следственного комитета РФ по Северному флоту.

Схему хищения топлива стала известна начальству. В 2019 году за молчание должностному лицу предложили взятку - 230 тысяч рублей. Последний сообщил об этом правоохранителям и взятку получал уже в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Северян признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере". Одному из участников назначили 5 лет лишения свободы условно, так как он сотрудничал с правоохранительными органами. Трое других получили 4, 3 и 2 года лишения свободы.

Суд также обязал осужденных выплатить в солидарном порядке более 9,5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

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