Водителю-уклонщику из Ловозерского района заменили обязательные работы на лишение свободы

Осужденный неоднократно допускал прогулы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ловозерского района долго уклонялся от наказания, который назначил ему суд, чем только усложнил себе жизнь. 12 декабря 2019 года мужчину осудили за повторное вождение в пьяном виде по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ и назначили ему 400 часов обязательных работ. Северянин трудится не захотел.

- Осужденный неоднократно допускал прогулы, без уважительных причин не выходил на обязательные работы, то есть злостно уклонялся от отбывания назначенного судом наказания. Это стало основанием для вынесения ему письменного предупреждения о замене неотбытой части наказания более строгим его видом, а впоследствии – для обращения инспекции с соответствующим представлением в суд, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В итоге Ловозерский районный суд, с учетом позиции участвовавшего по делу прокурора, заменил водителю-уклонщику обязательные работы на лишение свободы. Мужчина проведет 27 дней в колонии-поселении.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.

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