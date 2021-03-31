Сотрудника аптеки в Мурмашах ждет суд за неправильное хранение лекарств

Гендиректору компании внесено представление. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Одна из сетей аптек в Мурмашах не слишком заботилась о том, как у них хранятся лекарства. Этим заинтересовалась прокуратура Кольского района, которая выявила нарушения законодательства в деятельности ООО «Формула Здоровья».

Проверка аптеки, расположенной в Мурмашах, показала, что нарушены условия хранения препаратов, требующих защиты от воздействия повышенной температуры.

- При осмотре холодильника (температурный режим 2-8 градусов), используемого для хранения лекарственных средств, показания термометра составляли 6 градусов, однако в холодильнике допускается хранение препарата «мидокалм-рихтер», условия хранения которого определены от 8 до 15 градусов, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

23 марта в отношении должностного лица ООО «Формула Здоровья» возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в суд.

Кроме того, для устранения выявленных нарушений генеральному директору компании внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.

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