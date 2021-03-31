В Мурманской области по-новому будут устанавливать прожиточный минимум. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманской области изменился принцип установления величины прожиточного минимума. Законодательно это закрепил региональный парламент на заседании, состоявшемся 30 марта, приняв в первом чтении и окончательной редакции законопроект "О внесении изменений в Закон Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО «О прожиточном минимуме в Мурманской области»". Его инициировал губернатор Андрей Чибис.

- Теперь величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Мурманской области устанавливается на год, а не на квартал, как это было ранее, и согласно расчетам на федеральном уровне умножается на региональный коэффициент, - сообщили в пресс-службе областной Думы.

При этом депутаты отметили важность рассматривать величину прожиточного минимума без отрыва от реального экономического положения населения. Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, сообщил, что регион сохраняет право на установление указанных величин дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей.

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