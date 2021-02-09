В Мурманской области установили новый прожиточный минимум

Ранее величина менялась каждый квартал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области изменилась величина прожиточного минимума. В последний раз его корректировали в ноябре 2020 года. Так, в расчете на душу населения он теперь составляет 18 625 рублей (ранее 18079 рублей); для трудоспособного населения – 19 391 рубль (ранее 18767 рублей); для пенсионеров – 15 452 рубля (ранее 14961 рубль); для детей – 18 650 рублей (ранее 18326).

При этом в этом году меняется законодательство в сфере минимального уровня дохода.

С 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Мурманской области устанавливается на год, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Ранее величина менялась каждый квартал. Новый расчет прожиточного минимума распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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