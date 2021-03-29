В Мурманске наградили абсолютных чемпионов 86-ого "Праздника Севера"

В марафоне приняли участие 1500 российских и зарубежных спортсменов. Фото: правительство МО

Вот и подошел к концу 86-ой "Праздник Севера" - в мурманской Долине Уюта спущены флаги и погашен огонь Полярной Олимпиады. Финальным аккордом одного из самых массовых спортивных соревнований за Полярным кругом стал лыжный марафон на дистанциях 50 и 25 километров.

За чемпионский титул боролись более 300 спортсменов из России. По итогам двух дней лыжных гонок на главной сцене спорткомплекса чествовали абсолютных чемпионов.

- Мы закрываем 86-й Праздник Севера. Зарядившись новой энергией и бодростью, передаем эстафету следующей, 87-й Полярной Олимпиаде. Отрадно, что в главном марафоне страны, который два дня проходил в Мурманске, приняли участие 1500 российских и зарубежных спортсменов. И это настоящая победа! Огромная благодарность всем участникам и организаторам Праздника. Он получился по-настоящему спортивным, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Абсолютным чемпионом Праздника Севера 2021 года среди мужчин стал мурманчанин Алексей Лупандин, а звание абсолютной чемпионки завоевала Екатерина Бурянина из Мончегорска. Глава региона поздравил северян с отличным результатом в лыжных гонках и вручил спортсменам-победителям кубки Полярной Олимпиады.

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